رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

هايدي منتصر: ترنيمة «هنصلي» تهدف للتعزية والسلام في ظل كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 11:24 م
هايدي منتصر
هايدي منتصر
تريزة شنودة
طباعة
أصدرت المرنمة القبطية "هايدي منتصر"، ترنيمة جديدة بعنوان "هنصلي"، بمشاركة عدد من الفنانين من بينهم هاني رمزي والفنان إدوارد ومحمد الشقنقيري، ديمو عزوز، فريد النقراشي، أيمن منصور، مينا عطا، سامي فهمي، عايدة فهمي، عاصم سامي، صفاء جلال، جميل عزيز.

من جانبها قالت "هايدي منتصر " لـ"الدستور": إن الإستعداد لإصدار الترنيمة استغرق أكثر من شهرين منذ بداية أزمة انتشار فيروس "كورونا"، نظرًا لما سببه الفيروس من آثار سلبية على حياة أغلبية البشر.

وتابعت: "الترنيمة من كلمات رمزي بشارة ألحان يوحنا فيكتور وتوزيع رفيق عدلي، وهدفها بعث رسالة سلام وطمأنينة وتعزية للبشر وسط محنة انتشار فيروس كورونا".

وأضافت "هايدي" عن كواليس مشاركة بعض الفنانين بترنيمة هنصلي: الفنانين هم جزء من المجتمع وأزماته، وخلال محنة انتشار فيروس كورونا لا حل له سوء تدخل الله لرفع الوباء والصلاة لأجل أن يرفعه عن العالم، مؤكدة أن الصلاة لغة مشتركة بين جميع الأديان لذا تشجع عدد من الفنانين غير الأقباط بالمشاركة في الترنيمة والتي اعتبروها رسالة للمجتمع للدعوة للصلاة لرفع الوباء عن بلادنا، ومن بينهم الفنان محمد الشقنقيري والفنانة صفاء جلال وعايدة فهمي وسامي فهمي، بالإضاقة للمشاركة المبهجة للفنان هاني رمزي وإدوارد وفريد النقراشي وعاصم سامي.

وأكدت أن الترنيمة تخاطب جميع الأفراد من مختلف الأديان، لدعوتهم للصلاة واستخدام لغتنا المشتركة للحديث إلى الله، وذلك لأن الحل لمرور محنة كورونا في يد الله، ولذلك شاركنا جميعًا في هذا العمل لنحمل رسالة واحدة إلى الجمهور تتمثل في "هنصلي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 29 وفاة و1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجيش السوداني يصدر بيانا تفصيليا عن الاشتباكات العسكرية مع إثيوبيا

مستشار الرئيس: ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

وزيرة الصحة تعلن خدمات جديدة بتطبيق «صحة مصر» لمواجهة كورونا

وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوى بـ«الألوان والدرجات»

الخطة «تعايش».. التفاصيل الكاملة لعودة العمل فى الجهات الحكومية

إنفوجراف

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

image description

الغنوشي في المصيدة.. رحلة انهيار رجل الإخوان في تونس

أيام زمان

«بدأت بقبلة».. قصة الحب المجهولة بين رشدي أباظة ولولا صدقي

موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

استلهمتها من "محمد علي كلاي".. حكاية رقصة شهيرة لسهير زكي

"الضحكة العظيمة".. كيف رد المهندس على انتقادات فيلم "شنبو في المصيدة"؟

نجم الساعة

«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء

الصحة

أطباء بلا حدود: أسواق أدوات الحماية من كورونا غير مراقبة وخطرة

إشادة عربية بجهود الأطباء فى مواجهة كورونا

9.7 مليون اختبار للكشف عن كورونا فى روسيا

اليونيسف وسايف ذي تشيلدرن: كورونا تدفع 86 مليون طفل للفقر

منوعات

دومينيك حوراني تطلق أغنية «كورونا» من المنزل

عودة البريميرليج.. موعد استئناف مباريات الدوري الإنجليزي 2020

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020.. عبر «ادمودو» وموقع الوزارة

طريقة استخراج بيان نجاح الشهادة الإعدادية 2020 إلكترونيا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
خالد عكاشة
وزير الاحتلال التركى بقدميه على الأرض العربية
جمال طه
ليبيا.. تقدير موقف لما قبل المعركة الحاسمة
ماجد حبته
إفقار نصف مليار
المزيد

الثقافة

مجاهد العزب يكشف تفاصيل مبادرة إقامة نصب تذكاري لشهداء البرث في رمسيس

«واثق الخطى».. بخيت بيومي: عناية الله أنقذتني وإشادة «ضحكة مصر» وسامي الأعظم

70 ألف مشاهدة لمناظرة فرج فودة على «يوتيوب»

«التشكيليين» تحذر الفنانين من التعامل مع غير الممثلين للنقابة