هايدي منتصر: ترنيمة «هنصلي» تهدف للتعزية والسلام في ظل كورونا

أصدرت المرنمة القبطية "هايدي منتصر"، ترنيمة جديدة بعنوان "هنصلي"، بمشاركة عدد من الفنانين من بينهم هاني رمزي والفنان إدوارد ومحمد الشقنقيري، ديمو عزوز، فريد النقراشي، أيمن منصور، مينا عطا، سامي فهمي، عايدة فهمي، عاصم سامي، صفاء جلال، جميل عزيز.من جانبها قالت "هايدي منتصر " لـ"الدستور": إن الإستعداد لإصدار الترنيمة استغرق أكثر من شهرين منذ بداية أزمة انتشار فيروس "كورونا"، نظرًا لما سببه الفيروس من آثار سلبية على حياة أغلبية البشر.وتابعت: "الترنيمة من كلمات رمزي بشارة ألحان يوحنا فيكتور وتوزيع رفيق عدلي، وهدفها بعث رسالة سلام وطمأنينة وتعزية للبشر وسط محنة انتشار فيروس كورونا".وأضافت "هايدي" عن كواليس مشاركة بعض الفنانين بترنيمة هنصلي: الفنانين هم جزء من المجتمع وأزماته، وخلال محنة انتشار فيروس كورونا لا حل له سوء تدخل الله لرفع الوباء والصلاة لأجل أن يرفعه عن العالم، مؤكدة أن الصلاة لغة مشتركة بين جميع الأديان لذا تشجع عدد من الفنانين غير الأقباط بالمشاركة في الترنيمة والتي اعتبروها رسالة للمجتمع للدعوة للصلاة لرفع الوباء عن بلادنا، ومن بينهم الفنان محمد الشقنقيري والفنانة صفاء جلال وعايدة فهمي وسامي فهمي، بالإضاقة للمشاركة المبهجة للفنان هاني رمزي وإدوارد وفريد النقراشي وعاصم سامي.وأكدت أن الترنيمة تخاطب جميع الأفراد من مختلف الأديان، لدعوتهم للصلاة واستخدام لغتنا المشتركة للحديث إلى الله، وذلك لأن الحل لمرور محنة كورونا في يد الله، ولذلك شاركنا جميعًا في هذا العمل لنحمل رسالة واحدة إلى الجمهور تتمثل في "هنصلي".