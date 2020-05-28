شيكابالا عن عودة الدوري الألماني: «اللاعيبة مش في الفورمة حاسين بغرابة»

تحدث كابتن محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك، عن عودة الدوري الألماني، مؤكدًا أنه شاهد المباريات الماضية ولكن هناك فرقا بين اللعب قبل كورونا وبعده.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر الفضائية المصرية: "اللاعبين تجدهم خارج الفورمة، كما أن اللعب بدون جمهور يعد غريبا عليهم، خاصة أنهم اعتادوا على اللعب وسط جمهور كبير في المدرجات وفجأة أصبحت خاوية"، مؤكدًا أنهم يحتاجون لفترة للعودة لمستواهم الأصلي.وعن عودة الدوري المصري أكد شيكابالا، أنه رغم الإجراءات المتبعة فيجب الكشف على كل اللاعبين، والمدربين والفنيين حتى نتأكد من سلامتهم، لأننا لا نعلم أين يتواجد هؤلاء الأشخاص خارج التمرين.وأكد، خلال المداخلة، أنه رغم الإجراءات الاحترازية إلا أن القلق سيكون موجودا حتى في الدوري الألماني أيضًا.