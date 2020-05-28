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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

23 إصابة جديدة بكورونا في كفرالشيخ

الخميس 28/مايو/2020 - 11:05 م
كفر الشيخ
كفر الشيخ
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كشف مصدر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ، عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم، وسيجرى نقلهم إلى مستشفيات العزل الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وأوضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الإصابات الـ23 جرى تسجيلها في مختلف مراكز المحافظة، فضلًا عن تسجيل 8 حالات تعافي جديدة بمستشفى عزل بلطيم بعد أن تبينت سلبية تحاليلهم، وجرى السماح لهم بمغادرة المستشفيات والذهاب لمنازلهم.

وناشد المصدر جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.

وكثفت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة.

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