يسرا تكشف مفاجأة عن إعلانها مع عمر الشريف (فيديو)

كشفت الفنانة يسرا، عن مفاجأة في الإعلان الذي عرض لها خلال الفترة الأخيرة، وظهر فيه الفنان الراحل عمر الشريف.وقالت يسرا، خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية CBC: "الإعلان تم تصويره منذ 25 عامًا وبالتحديد عام 1995، الذي صورت فيه 4 إعلانات مختلفة، والحمد لله ملامحي فيه لم تختلف كثيرًا".وأضافت: "الإعلان من إخراج أحمد مرسي، وخلال التصوير شعرت بأنني أصور فيلم قديم من بتوع زمان".وعن تجاوزها أحزانها بعد وفاة والدتها قالت: "ربنا أعطاني أمانة وهي موهبتي ولا بد أن أهتم بها"، موضحة أنه "لا يوجد شخص لا يكتئب أو يحزن وفي فترة وفاة أمي انقطعت عن العالم كله ولكن يوجد شواهد حلوة أمامي تجعلني أستطيع عبور لحظات الحزن لأنه لو استسلمنا لها سنتعطل".كما تحدثت عن أجواء كورونا قائلة: "لو لم يكن لدي شغل فلن أتحرك من باب المنزل، وهذه الأوقات فرصة لكي تستمعي بأولادك وأحبابك وزوجك وعائلتك، ولكي نعرف قيمة النعم التي معنا ولم نشعر بها".وعن أول شيء ستفعله فور الإعلان عن منع حظر التجول وانتهاء الوباء، قالت إنها ستقوم بتقبيل كل صديقاتها.