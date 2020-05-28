تونس والولايات المتحدة تبحثان علاقات التعاون الثنائية

بحثت مساعدة وزير الخارجية التونسي، سلمى النيفر، خلال اتصال هاتفي مع نائب وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية، دافيد هايل، علاقات التعاون الثنائية وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات بين البلدين.وأفاد بيان لوزارة الخارجة التونسية، اليوم، بأن المحادثات تطرقت أيضًا إلى الجهود المتخذة في البلدين لاحتواء جائحة كورونا العالمية والحد من تداعياتها.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.