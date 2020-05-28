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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إستونيا تعتزم فتح الحدود أمام مواطني الاتحاد الأوروبي في يونيو

الخميس 28/مايو/2020 - 10:53 م
رئيس الوزراء يوري
رئيس الوزراء يوري راتاس،
وكالات
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تعتزم إستونيا إعادة فتح حدودها أمام مواطني العديد من الدول الأوروبية اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، والتخلي عن فرض حجر صحي إلزامي للقادمين من دول بها معدلات إصابة منخفضة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء يوري راتاس، عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس، أنه سيتم السماح بالقادمين من دول الاتحاد الأوروبي، ودول منطقة شنجن للتنقل الحر، وبريطانيا، بدخول إستونيا.

كما سيتم إلغاء قاعدة الخضوع للعزل لمدة أسبوعين، بالنسبة لرعايا الدول التي يبلغ معدل الإصابة بها 15 حالة لكل 100 ألف شخص، خلال الأيام الـ 14 قبل الحضور إلى إستونيا، وسيتواصل يطبق إجراء الحجر الصحي، الذي يهدف إلى كبح تفشي فيروس كورونا، على القادمين من دول لا تفي بهذا الحد.

وقال وزير خارجية إستونيا يورماس رينسالو: إنه بإمكان رعايا 16 دولة أعضاء في شنجن دخول استونيا بدءا من يونيو، من دون الخضوع لحجر صحي.

وقال لإذاعة أستونيا إنه سيتم مراجعة قائمة هذه الدول أسبوعيا.

وكانت إستونيا أغلقت حدودها في منتصف مارس، وحظرت دخول البلاد على القادمين إليها الذين ليس لديهم إقامة بها، وقامت مؤخرا بتخفيف هذه القواعد بالنسبة للمواطنين من الدول المجاورة، لاتفيا وليتوانيا وفنلندا.

وبالمقارنة بدول أخرى، تواجه إستونيا جائحة فيروس كورونا بشكل جيد إلى حد ما، واستجابت الحكومة في تالين بشكل مبكر من خلال فرض قواعد صارمة للحد من تفشي المرض المميت.

وسجلت إستونيا المطلة على بحر البلطيق، والتي يبلغ تعاد سكانها 1.3 مليون نسمة، 1851 حالة إصابة مؤكدة و66 حالة وفاة بكورونا حتى الآن.

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