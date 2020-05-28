توريد 127 ألف طن قمح بالإسكندرية

أكد المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تشديد الرقابة على لجان توريد الأقماح المحلية وخاصة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال بيان، إن محمود عبدالمعطي، رئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية، تابع ميدانيا اليوم، لجان استلام القمح المحلي ومتابعة مزاولة الإجراءات الاحترازية لأعضاء اللجان وارتداء الكمامات في أثناء مزاولة أعمالهم، وقد بلغ إجمالي توريد الأقماح المحلية حتى اليوم 126935.567 طن.وأضاف سعدالله، أن لجان استقبال القمح المحلي تتشكل من مندوبي التموين، الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، والشركة المسوقة، ومندوب من جمعية القبانية.وأشار إلى أن موسم توريد القمح بمحافظة الإسكندرية لعام 2020، قد بدأ منذ يوم 15 أبريل الماضي في موعده من كل عام، حيث استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالصوامع والهناجر والبناكر والشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية.