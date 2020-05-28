موزمبيق تمدد حالة الطوارئ للمرة الثانية إلى 30 يونيو

مدد رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية يونيو، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.وأدلى نيوسي بتصريحه اليوم الخميس عبر التلفزيون الرسمي.وسجلت موزمبيق إجمالي 233 حالة إصابة بالفيروس، وحالتي وفاة، بحسب موقع "وورلد أو ميترز" للإحصاءات العالمية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.