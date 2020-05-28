الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة بفعل عمليات بيع في أواخر الجلسة

أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة، اليوم الخميس، عقب عمليات بيع في أواخر الجلسة، وتحت وطأة الأداء الضعيف لسهم فيسبوك بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيوقع أمرا تنفيذيا يتعلق بشركات التواصل الاجتماعي، وإنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بشأن الصين غدا الجمعة.كانت الأسهم مرتفعة معظم فترات الجلسة مع استمرار رهان المستثمرين على تعاف سريع من الركود الذي أفرزه فيروس كورونا.وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 147.67 نقطة بما يعادل 0.58% إلى 25400.6 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 6.41 نقطة أو 0.21% ليسجل 3029.72 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 43.37 نقطة أو 0.46 % إلى 9368.99 نقطة.