فيلم مصري وحيد يعرض في «دبي».. تعرف عليه

قررت دولة الإمارات عودة النشاط الفني تدريجيًا وخاصة بإمارة دبي، حيث قامت بمزاولة عدد من الأنشطة الفنية من خلال العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وبدأت دور العرض السينمائية بمزاولة عملها بشكل شبه طبيعي، لكن في ظروف انتشار فيروس كورونا قامت بفتح عدد من القاعات بشكل غير تقليدي، حيث وضعت خطه تباعد بداخل القاعات، على أن يتم وضع مساحة مقعد كامل فارغ بجانب المقعدين الآخرين، للحد من فكرة الملامسة والتقارب بين حاضري الأفلام.ومن ضمن الأعمال التي لم تنل نصيبا جيدا في المشاهدة الجماهيرية في السينما فيلم "لص بغداد" للنجم محمد عادل إمام، حيث تمت إعادة عرضه بشكل طبيعي خلال الفترة الجارية، وهو الفيلم المصري الوحيد الذي تمت إعادة عرضه عقب الفتح التدريجي للسينمات في إمارة دبي.كما يعرض في دور العرض عدد كبير من الأعمال الأجنبية ومن ضمنها فيلم "سونيك" و"ذا واي باك" و"ميد واي" و"باد بويز2" وغيرها.