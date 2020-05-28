وزير الإعلام اليمني: إيران تسعى لتقسيم اليمن خدمة لأجندتها

كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، عن أهداف المشروع الإيراني لتقسيم اليمن خدمة لأجندتها التوسعية وسياساتها التخريبية في المنطقة العربية.وقال وزير الإعلام اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" : إن مخطط تقسيم اليمن بالنسبة لإيران مشروع قديم جديد بدأ مع دعم نواة الحراك الجنوبي، وما عرف بحركة الشباب المؤمن في صعدة، وظهر المخطط بوضوح مع انقلاب الميليشيا الحوثية وإدارتها السياسية والاقتصادية والعسكرية للحرب منذ أكثر من 5 سنوات سعت خلالها لتكريس الانفصال كأمر واقع في حياة اليمنيين.وأضاف الأرياني‏: أن نظام طهران يدرك استحالة فرض سيطرة ميليشياته الحوثية على كامل الخريطة اليمنية، فيلجأ للدفع بميليشياته للتصعيد العسكري شمالا ودعم وتأجيج الفوضى جنوبا، بهدف تقويض وجود الدولة والحكومة الشرعية وجهودها لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والانطلاق لتحرير العاصمة المختطفة صنعاء.وأشار وزير الإعلام اليمني،‏ إلى أن المخطط الإيراني لتقسيم اليمن يطمح لتثبيت ذراعها الحوثية شمالا وزرع نظام صديق لا يرفض فكرة التعايش مع الحوثيين جنوبا، وهو مخطط سيسقط أمام وعي أبناء الشعب اليمني، مؤكدا أن العالم يقف مع الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة إدراكا لحقيقة أن "يمن" آمنا مستقرا مزدهرا وموحدا هو ضمانة لأمن واستقرار المنطقة والعالم.