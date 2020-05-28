إيقاف تشغيل المرافق العامة في سول وضواحيها حتى 14 يونيو

قررت الحكومة الكورية الجنوبية، تعزيز مستوى الحجر الصحي بصورة كبيرة، مع إيقاف تشغيل المرافق العامة والمنشآت المفتوحة للجماهير بصورة مؤقتة حتى يوم 14 من الشهر المقبل في سول عاصمة كوريا الجنوبية.جاء هذا القرار حسب تقدير الحكومة، لأن وتيرة تفشي فيروس كورونا بين عمال في مركز كوبانج اللوجستي في بوتشون المجاورة لسول غير طبيعية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.وقررت الحكومة استمرار حملة "التزام المسافة في الحياة اليومية" الذي يطبق حاليا في أنحاء البلاد، بعد أن خففت الحكومة حملة التباعد الاجتماعي الصادر منذ 6 مايو، وذلك نظرا لمحدودية ظاهرة تفشي كورونا في بعض المناطق.وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بارك نونج-هو، في تنوير صحي في المجمع الحكومي اليوم، إن الأسبوعين المقبلين سيكونان منعطفا حاسما للحد من انتشار الوباء في العاصمة وضواحيها، والتي تشهد عددا متزايدا من حالات الإصابة بكورونا انطلاقا من المركز اللوجيستي في المدينة بوتشون المجاورة لسول، مما دفع الحكومة لأن تقرر تعزيز مستوى الحجر الصحي في جميع المناطق في العاصمة والمدن المجاورة لها خلال الفترة من 29 من مايو حتى 14 من يونيو.على وجه الخصوص، ستوقف الحكومة تشغيل جميع المرافق المفتوحة للجماهير منها معاهد تدريب ومتاحف وحدائق ومسارح وغيرها، وأمرت أيضا مصالح حكومية وإقليمية، بإلغاء فعاليات تنظمها خلال هذه الفترة في العاصمة وضواحيها.كما طالبت المؤسسات العامة بتطبيق نظام العمل في المنزل والمرونة في الدوام لتخفيف نسبة كثافة السكان في مواقع العمل، كما أصدرت إجراءات إدارية تطلب الالتزام بتعليمات الحجر الصحي في المرافق الترفيهية في هذه المناطق، وامتناع التلاميذ عن زيارة معاهد وغرف الحاسوب.