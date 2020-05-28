يسرا عن انهيارها في مشهد وفاة نجلها بـ«خيانة عهد»: تذكرت أمي

كشفت الفنانة يسرا، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدتها، وبالتحديد بعد أن أبلغها الدكتور بقرب وفاتها، مؤكدة أنها أصيبت بحالة ارتجاف شديدة فور علمها بالخبر.وأضافت يسرا، خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية CBC: "من شدة رجفتي الطبيب حذرني من إصابتي بتوقف في القلب"، مؤكدة أنها عندما دخلت غرفة والدتها لحظة الوفاة هديت.وأوضحت أنها ظلت بالمستشفى 40 يومًا وأنها كانت تعلم بيوم وفاتها، وأخبرت الفنانة إلهام شاهين بأن والدتها ستموت غدًا وتوفيت فعلًا ولا تعرف سر هذا الشعور، مؤكدة أن نجاحها بسر رضا والدتها عليها.وأشارت إلى أن مشهد وفاة نجلها في مسلسل "خيانة عهد"، ظهر فيه انفعالها وانهيارها على وفاة والدتها ولذا خرج بهذا التأثر.وأضافت يسرا، أنها غضبت كثيرًا العام الماضي لعدم مشاركتها في السباق الرمضاني، ولكنها أدركت أن ذلك خيرًا لها لأنها ظلت إلى جوار والدتها في المستشفى ولم تتركها لحظة.