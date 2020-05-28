صابرين تكشف حقيقة تقديم جزء جديد من مسلسل «ليالينا 80»

أكدت الفنانة صابرين، أنها سعيدة بتجربة مسلسلها "ليالينا 80"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.وقالت صابرين لـ"الدستور"، إن العمل كان صعبا للغاية بسبب كمية المشاعر التي كانت في أغلب مشاهده.وعن تقديم جزء جديد من العمل، قالت: "أتمنى أن يحدث ذلك في الفترة المقبلة، لكن إلى وقتنا الحالي لم يتم حسم هذا الأمر بشكل رسمي".وحول تأثرها بشخصية "رقية" في المسلسل قالت: "هناك أمور متشابهة ومختلفة، فشخصية رقية بها صفات الحنية والشدة والقسوة في وقت واحد، فمن الممكن أن أكون عنيفة في أوقات معينة في حياتي الشخصية، لكن من الداخل يكون لدي طباع ومشاعر أخرى".مسلسل "ليالينا 80" بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، ميدو عادل، رنا رئيس، نهى عابدين، محمد علي رزق، منة عرفة وحسني شتا، وتأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.