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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا بـ«عزل قها» لـ238

الخميس 28/مايو/2020 - 10:32 م
عزل قها
عزل قها
كتب صلاح حسنى
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أعلن مستشفى قها المركزي المخصص لعزل مصابي كورونا عن ارتفاع عدد حالات الشفاء والتعافي بالمستشفى إلى 238 حالة، عقب شفاء حالتين جديدتين إحداهما ٦٥ سنة، والأخرى ٥٥ سنة، كانت حالتهما غير مستقرة عند حجزهما في المستشفى. 

وقال الدكتور أحمد سعد خيامي، رئيس الفريق الطبي الخامس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 238 شخصا.

وأشار إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تسهم فى رفع معدلات الشفاء.

وأوضح أن الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها يواصلون تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابين بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

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