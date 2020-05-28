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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«التحرير الفلسطينية» تطالب بمساءلة الاحتلال ومحاسبته على خروقاته

الخميس 28/مايو/2020 - 10:27 م
صائب عريقات
صائب عريقات
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دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، دول العالم أجمع لتحويل مواقفها الرافضة لخطة الضم الإسرائيلية إلى واقع عملي من خلال خلق حقائق سياسية على الصعيد الدولي، والبدء الفوري باتخاذ إجراءات جدية لمنعها.

وطالب عريقات -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس- بمساءلة الاحتلال ومحاسبته على خروقاته المنافية لقواعد القانون الدولي، وفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، وحظر منتجات الاستيطان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات المتواطئة مع مشروع الاستيطان الاستعماري، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 في جميع التعاملات مع إسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا إلى ضرورة مراجعة الاتفاقات الحالية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وضمان عدم انتهاكها لبنود احترام حقوق الإنسان، محذرًا من أن السماح لإسرائيل بالمضي في مشروع فرض "إسرائيل الكبرى" لن يدمر أسس النظام الدولي والشرعية الدولية وحل الدولتين فحسب، بل يهدد السلم والأمن العالميين، وسيجر المنطقة إلى دوامة لا تنتهي من العنف.

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