ارتفاع وفيات كورونا في موسكو إلى 2330

أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 76 وفاة جديدة في العاصمة موسكو، ناجمة عن فيروس كورونا.وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، اليوم الخميس، أن عدد المتوفين بالمرض في المدينة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 76 شخصا، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.وذكر المركز، أن الحصيلة العامة للمتوفيين في العاصمة بلغت حتى الآن 2330 شخصا، بعد أن كانت 2254 في الإحصائية السابقة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.