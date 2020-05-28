الغرف التجارية: ركود غير مسبوق في الأسواق مع تزايد إصابات كورونا

قال متي بشاي، عضو شعبة الأدوات الصحية بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الركود التام في الأسواق تأثرا بفيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.وأضاف بشاي، في تصريحات لـ"الدستور" أن السوق تشهد حالة من الركود غير المسبوق إثر تزايد أعداد كورونا واهتمام المواطنين بالسلع الغذائية والمطهرات والمعقمات وغيرها.وأشار إلى أن قرار وقف تراخيص البناء سوف يزيد من حالة الركود خلال الأيام المقبلة.