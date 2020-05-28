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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

يسرا تكشف كواليس تصوير «خيانة عهد» في ظل تفشي كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 10:21 م
يسرا
يسرا
سناء إسماعيل
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كشفت الفنانة يسرا، كواليس تصوير مسلسل "خيانة عهد"، والذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت يسرا، خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية CBC، إن المنتج جمال العدل وفر أجواء عمل مناسبة خاصة، مع انتشار فيروس كورونا، وعمل على تقليل العاملين في الاستديو وخلف الكاميرا ووصل عددهم بعد التخفيف إلى 155 شخصا.

وأضافت: "كان يتم الكشف علينا قبل الدخول والخروج، ويتم قياس درجات الحرارة لكل العالمين باستمرار، كما يتم رشنا بمطهر طوال الوقت".

وأكدت يسرا، أنها كانت تحمي نفسها من العدوى، وذلك باستخدام فيتامين سي 1000 و2000 أوقات العمل الكثيرة، وكذلك تستخدم الغرغرة باستمرار، ورش نفسها وملابسها كاملة بمطهر طوال الوقت.

وأوضحت أن الفيروس وباء عالمي ولا يوجد له علاج وأرعب والعالم كله وليس مصر فقط، لافتة إلى أن الأعداد في إيطاليا وألمانيا وإنجلترا مهولة، متابعة: "كان لي أصدقاء في إيطاليا أصيبوا بالمرض وشفيوا منه وأكدوا أن ألمه لا يتخيل".

وعن قرار استكمال التصوير قالت: "قرار استكمال تصوير العمل لم يأخذ وقت لأني مسئولة ولأن هناك ناس بتأكل عيش من خلفي والجميع كان ملتزما بالكمامة خلف الكاميرا،
 رغم أنني أنزعها في العمل ولكني كنت أحذرهم من نزعها"، مؤكدة أن السلام داخل الكواليس كان بالكوع وليس باليد.

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