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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الأردني ونظيره الأمريكي يبحثان تداعيات كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 10:19 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
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بحث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، التضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية.

واستعرض الصفدي وبومبيو، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية خلال الاتصال، آفاق تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، والتطورات الإقليمية، مؤكدين التعاون والتنسيق في جهود مكافحة الإرهاب الذي يشكل خطرًا مشتركًا.

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