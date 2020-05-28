وزير الخارجية الأردني ونظيره الأمريكي يبحثان تداعيات كورونا

بحث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، التضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية.واستعرض الصفدي وبومبيو، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية خلال الاتصال، آفاق تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، والتطورات الإقليمية، مؤكدين التعاون والتنسيق في جهود مكافحة الإرهاب الذي يشكل خطرًا مشتركًا.