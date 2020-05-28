«رجال الأعمال» تطالب بضرورة مساندة القطاعات التصديرية المختلفة

أشادت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن خسائر كورونا حتى الآن ما زالت محدودة، وهذا يرجع إلى فضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية.وطالبت الجمعية خلال مذكرة تم إرسالها لمجلس الوزراء، بضرورة مساندة القطاعات التصديرية المختلفة وعلى رأسها القطاعات ذات الميزة النسبية والتنافسية الأعلى في الفترة الحالية، سواء لزيادة الحصص التصديرية في أسواق خارجية تراجعت فيها بعض الدول المنافسة الأخرى، أو فتح أسواق جديدة كان من الصعب اختراقها في أوقات سابقة لشدة المنافسة بها.وأكدت الجمعية، استمرار الحكومة في سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق المساندة مع البدء في التطبيق الفعلي للبرنامج الجديد على أن يتسم بالمرونة والديناميكية وسرعة التحول والتعامل، بالإضافة إلى إجراء التغيرات والتعديلات المطلوبة وفقًا للمتغيرات المتوقعة بالأسواق الخارجية، خاصة بعد الانتهاء من أزمة جائحة كورونا.