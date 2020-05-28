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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كمامة بملامح الوجه.. آخر ابتكارات مواجهة كورونا (فيديو)

الخميس 28/مايو/2020 - 09:49 م
كمامة
كمامة
رباب الأهواني
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عرضت فضائية "روسيا اليوم"، تقريرا عن كمامة من نوع جديد تحمل نفس ملاح وجه الشخص؛ انتشرت في الأونة الأخيرة في الهند للحماية من فيروس "كورونا "كوفي19".

ووفقا للتقرير، يذهب المواطن إلى مصور يقوم بالتقاط صور إلى وجهه ويطبعها على كمامة، ليرتديها المواطن في الخروج ضمن إجراءات الهند الاحترازية لمواجهة كورونا.

ومن صفات تلك الكمامة أنها قماشية يعاد استخدامها أكثر من مرة بعد الغسيل والكي؛ كما أنها تناسب جميع الأعمار وتجعل الشخص يبدو وكأنه لا يرتدي كمامة.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.

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