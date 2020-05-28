تواصل عمليات تعقيم منشآت وصالات مطار القاهرة

تواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولى، عمليات التعقيم والتطهير بكافة المنشآت وصالات السفر والوصول والطرق الداخلية والمكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين، وفقا لتوجهيات وتعليمات الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى ونائبه الطيار منتصر مناع، طبقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى يشهدها العالم عقب انتشار وتفشى فيروس كورونا المستجد القاتل " كوفيد 19".ويشهد "ميناء القاهرة الجوى" خلال الفترة حاليا انخفاضا كبيرا فى الحركة الجوية والركابية، باستثناء استقبال عدد محدود من الرحلات الجوية الاستثنائية التابعة لشركتى مصر للطيران وإير كايرو، لنقل المصريين العالقين بالخارج والراغبين فى العودة إلى بلادهم، عقب انتشار وتفشى الفيروس القاتل بمختلف أنحاء العالم، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.