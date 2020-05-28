موريتانيا: 54 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 346 حالة
الخميس 28/مايو/2020 - 09:14 م
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أعلن مدير عام الصحة في موريتانيا، الدكتور سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقال المسئول الموريتاني- في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم الخميس: إنه بعد إجراء 287 فحصا تأكدت إصابة 54 شخصا، ووفاة 3 مصابين.
وأشار إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة في موريتانيا وصلت إلى 346 مصابا تعافى منهم 15 وتوفي 19 شخصا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وقال المسئول الموريتاني- في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم الخميس: إنه بعد إجراء 287 فحصا تأكدت إصابة 54 شخصا، ووفاة 3 مصابين.
وأشار إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة في موريتانيا وصلت إلى 346 مصابا تعافى منهم 15 وتوفي 19 شخصا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.