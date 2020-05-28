موريتانيا: 54 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 346 حالة

أعلن مدير عام الصحة في موريتانيا، الدكتور سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقال المسئول الموريتاني- في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم الخميس: إنه بعد إجراء 287 فحصا تأكدت إصابة 54 شخصا، ووفاة 3 مصابين.وأشار إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة في موريتانيا وصلت إلى 346 مصابا تعافى منهم 15 وتوفي 19 شخصا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.