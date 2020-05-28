خروج 8 من «عزل سموحة» وارتفاع الإجمالي لـ155

أعلن الدكتور أحمد إبراهيم مدير مستشفى عزل المدينة الجامعية بسموحة شرق الإسكندرية، ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 115 حالة بعد تماثلهم للشفاء التام، ومغادرتهم للحجر الصحي.وقال «إبراهيم » في تصريح لـ «الدستور»، إنه خرج اليوم 18 حالة تعافي جديدة بعد تحول نتائج التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، لمرتين متتاليتين، ليرتفع عدد التعافي والخروج إلى 115 حالة حتى الآن.وأضاف أن عدد خروج حالات بروتوكول العزل المنزلي قد ارتفع إلى 79 حالة بعد مغادرة حالتين جديدتين اليوم في حالة مستقرة لاستكمال العلاج في المنزل.وتعد المدينة الجامعية بسموحة هي ثالث مستشفى عزل لمرضى كورونا في الإسكندرية إلى جانب مستشفى العجمي النموذجي، والمدينة الشبابية في أبي قير، كحجر صحي بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتستقبل المدينة الجامعية بسموحة الحالات المستقرة والتي لا تحتاج للرعاية المركزة، حيث يتم خضوع المصابين لفترات التريض وقضاء فترة النقاهة.