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محمد العسيري
الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول أول رحلة للعالقين اليمنيين من الأردن إلى مطار سيئون الدولي

الخميس 28/مايو/2020 - 09:01 م
مطار سيئون الدولي
مطار سيئون الدولي
أ ش أ
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وصلت إلى مطار سيئون الدولي، اليوم الخميس، أول رحلة للعالقين اليمنيين عبر طيران اليمنية قادمة من الأردن، والتي تحمل على متنها 152 راكبًا من مختلف محافظات الجمهورية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الركاب خضعوا - قبل صعودهم الطائرة - للفحص عبر جهاز (بي. سي.ار.)، كما جرى إخضاعهم عند وصولهم إلى مطار سيئون للفحص الحراري عبر كاميرا الفحص الخاصة في صالة المطار.

وتم فور وصول العالقين نقلهم مباشرة من أرضية المطار إلى مواقع سكنهم بالمحافظات عبر حافلات خاصة، فيما تم اخذ المعلومات الكاملة لهم عن طريق طريق فرق الاستجابة، وجرى التاكيد على ركاب الطائرة من ابناء سيئون البقاء في محاجرهم المنزلية خلال الفترة المحددة بـ 14 يوما.

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