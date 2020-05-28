تشميع مقاهي منطقة الوراق المخالفة لقرارات الحظر (صور)

شنت محافظة الجيزة، حملة موسعة بمنطقة الوراق التابعة للمحافظة، لرصد المخالفين لقرارات حظر التجوال الذي أقرته الحكومة ضمن الإجراءات اللازمة التي تتخذها الدولة لعدم تفشي فيروس كورونا.وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المقاهي المخالفة لقرارات الحظر، وجرى غلقها بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت إشراف المهندس أشرف فرج الله رئيس حي الوراق.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن حزمة قرارات خلال إجازة عيد الفطر المبارك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه الفترة، والتي جاء من بينها حظر حركة المواطنين من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، استمرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي.