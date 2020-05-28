رغم تفشي كورونا.. أردوغان يعيد فتح الأنشطة في تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس: إن الحكومة سترفع قيود السفر بين المدن وستسمح بإعادة فتح المطاعم والمقاهي والمتنزهات والمنشآت الرياضية اعتبارا من أول يونيو، في إطار تخفيف القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا.وأضاف الرئيس التركي، عقب اجتماع للحكومة، أن المتاحف والشواطئ ستعاود أنشطتها أيضا اعتبارا من أول يونيو، مشيرا إلى أن القيود ستظل قائمة على حركة الأفراد فوق سن 65 عاما ودون الثامنة عشرة.وأودى الفيروس بحياة زهاء 4500 شخص من بين ما يزيد على 160 ألف مصاب في البلاد.ومن المتوقع أن يدخل الاقتصاد في حالة ركود نتيجة إجراءات احتواء الوباء.وقال أردوغان، في كلمة أذاعها التليفزيون: "في النظام الطبيعي الجديد لا نهمل الكمامات والتباعد والإجراءات الصحية".وكانت تركيا قد أوقفت، في مطلع أبريل، السفر بين 31 مدينة منها اسطنبول باستثناء حركة السلع الضرورية، وقلصت القيود في وقت لاحق لتشمل 15 مدينة.وبدأت تركيا، اليوم الخميس، في تسيير حركة القطارات بين المدن بعد فترة توقف استمرت شهرين، كما ستفتح المساجد أمام صلوات الجماعة اعتبارا من الغد.