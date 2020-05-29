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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

أشياء تمكنك من تفادى سرطان الكلى

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:07 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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سرطان الكلى واحدًا من 10 أنواع من السرطان شيوعًا بين الرجال والنساء على حد سواء، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتفادي هذا المرض الفتاك.

ووفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي، فإن عوامل خطر الإصابة بسرطان الكلى غير قابلة للوقاية، ما يعني أنه لا يمكنك التحكم فيها.

عوامل الخطر لسرطان الكلى تتمثل في:

العمر: كلما كبرت في العمر، زاد خطر إصابتك بسرطان الكلى.

الجينات: يعتبر وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الكلى أحد عوامل الخطر.

الآن دعونا نلقي نظرة على بعض عوامل الخطر لسرطان الكلى التي يمكنك التحكم فيها:

عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكلى:
تدخين السجائر
بشكل عام، تزداد احتمالات إصابتك بسرطان الكلى يومًا ما بنسبة تصل إلى 50٪ إذا كنت مدخنًا للسجائر، فالإقلاع عن هذه العادة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض القاتل بشكل كبير.
ويقول الخبراء إنه بعد حوالي 10 سنوات من التخلص من تدخين السجائر، فإن خطر إصابتك بسرطان الكلى يصبح منخفضًا مثل خطر إصابة شخص غير مدخن.

زيادة الوزن
من المعروف أن، السمنة ضارة بصحتك العامة، فالوزن الزائد ليس شيئًا جيدًا، حيث إنه شيء يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الكلى، فوفقًا للدراسات، فإن الأشخاص الذين لديهم وزن زائد هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى من أولئك الذين هم ضمن أوزانهم المثالية.

عادات الأكل غير الصحية
هناك عدة أسباب تجعل استهلاك الأطعمة غير الصحية يزيد من احتمالية إصابتك بسرطان الكلى يومًا ما، فتناول الكثير من الأطعمة الدهنية والدهنية يُدخل كميات كبيرة من السموم إلى جسمك، وهذا يمكن أن يزيد من فرصة الإصابة بالسرطان.

تناول المسكنات
وفقا للأطباء، فإن بعض المسكنات التي قد تعرض الشخص للخطر تشمل الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

ارتفاع ضغط الدم
يقول الأطباء إن، ارتفاع ضغط الدم شيء يمكن إدارته أو عكسه من خلال بعض التغييرات البسيطة في النظام الغذائي ونمط الحياة، وبالتالي فهو مدرج في قائمة عوامل الخطر لسرطان الكلى التي يمكنك التحكم فيها.

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