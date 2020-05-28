«التموين» تكشف أسباب رفض استلام ألف طن قمح

قال المهندس فرج خيري، مدير عام الإدارة العامة للمحاصيل الحقلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الجهات المسوقة للأقماح المحلية رفضت ألفا و60 طن أقماح محلية خلال الفترة ما بين منتصف أبريل الماضي حتى الآن.وأرجع خيري، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أسباب الرفض ترجع إلى زيادة نسب الرطوبة عن المسموح بها، ووجود شوائب ومخلوط بالرمال أو الزلط أو الأتربة أو أقل من درجات النظافة والجودة التي تصل إلى حد أدني ٢٢ قيراطا ونصف للإردب.وتابع أن لجان الفرز والاستلام بمواقع الاستلام والتخزين البالغة نحو 450 موقعا ما بين شون أسفلتية وصوامع ومطاحن، هي المسئولة عن تحديد نسب الرطوبة ورفض الكميات غير المطابقة للمواصفات.