استعدادات نجوى كرم قبل حفل العيد للوقاية من كورونا



وكان إحياء الحفلات أون لاين، هو ملجأ النجوم وشركات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتعويض الغياب عن حفلات الجمهور.



تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لإحياء حفل ختام احتفالات عيد الفطر أونلاين، ضمن سلسلة حفلات الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.ونُشر فيديو لاستعدادات نجوى كرم قبل الحفل، حيث ارتدت قفازات لليد وكمامة طبية، وحرصت على تطهير يديها بالكحول وذلك قبل دخولها للاستديو.ومن المقرر أن تقدم نجوى كرم، خلال الحفل، باقة مميزة من أهم وأفضل أغانيها، وذلك بعد غياب طويل عن جو الحفلات بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.