ريم سامي: الجمهور تقبلني بشكل سريع

استطاعت الفنانة الشابة ريم سامي، أن تلفت الأنظار إليها من خلال شخصية "نورا" التي قدمتها في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل "البرنس" الذي يخوض بطولته الفنان محمد رمضان.وقالت ريم سامي، في تصرحيات خاصة لـ"الدستور"، إنها سعيدة بردود أفعال الجمهور حول الأدوار التي تقدمها منذ أن بدأت مشوارها الفني خاصة وأن أعمالها الفنية ما زال عددها قليل.وأضافت ريم، أنها ما زالت في بداية مشوارها الفني ورغم ذلك تقبلها الجمهور بشكل سريع وهذا نجاح كبير، لافتة إلى أن لديها العديد من الطموحات التي تتمنى تحقيقها خلال السنوات المقبلة والتعاون مع كبار نجوم الفن والمخرجين في مصر والوطن العربي.مسلسل "البرنس" شارك في بطولته كل من الفنانين نور اللبنانية، روجينا، رحاب الجمل، أحمد زاهر، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، محمد مهران، أحمد داش وريم سامي وآخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.