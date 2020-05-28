وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره البريطاني ضرورة حماية فرص السلام بفلسطين

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وسريع؛ لحماية فرص السلام من الخطر غير المسبوق الذي سيمثله تنفيذ إسرائيل قرارها ضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة.كما أكد الصفدي - في اتصال هاتفي مع وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب اليوم، وأوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أهمية الدور البريطاني في جهود إيجاد أفق حقيقي للتقدم نحو هذا الحل من خلال إطلاق مفاوضات مباشرة جادة وفاعلة، مثمنا الدعم الذي تقدمه بريطانيا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وموقف بريطانيا الداعم لحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل خيارًا استراتيجيًا فلسطينيًا وعربيًا وضرورة إقليمية ودولية.وبحث وزيرا الخارجية الأردني والبريطاني آليات التعاون في مواجهة جائحة كورونا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، والعلاقات الاستراتيجية والشراكة المتميزة التي تربط البلدين وزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والدفاعية وفي جهود مكافحة الإرهاب، كما استعرض الجانبان التطورات الإقليمية، خصوصًا تلك المرتبطة بالعملية السلمية في الشرق الأوسط.