الشرطة الكندية تحقق في جريمة كراهية ضد القنصلية الصينية في ألبرتا

فتحت شرطة مدينة كالجاري بمقاطعة ألبرتا الكندية، اليوم الخميس، تحقيقا في جريمة كراهية محتملة تعرض لها مبنى القنصلية الصينية العامة في وسط المدينة أمس الأربعاء.وذكرت الشرطة في كبرى مدن مقاطعة ألبرتا بغرب كندا، أن ثلاثة أشخاص يرتدون ملابس سوداء وأقنعة تغطي وجوههم اقتربوا من مبنى القنصلية عند الثالثة والنصف فجرا وكتبوا عبارات مسيئة على جدار المبنى قبل أن يغادروا المكان، وتظهر الصور التي نشرتها الشرطة عبارة "الفيروس الصيني"، في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد، الذي نشأ في مدينة ووهان الصينية.يذكر أن هذه الحادثة هي ثاني مرة يتعرض فيها مبنى القنصلية الصينية في كالجاري لاعتداء بهذه الطريقة، وفقا للشرطة.ونشرت الشرطة صورا للمشتبه بهم في اعتداء أمس، وحصلت الشرطة على هذه الصور من شريط فيديو المراقبة الملتقط بواسطة نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة التابع للقنصلية الصينية.