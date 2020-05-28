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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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وفاة المطرب الشعبي الكويتي ناصر سلمان متأثرًا بكورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 08:31 م
الكويتي ناصر سلمان
الكويتي ناصر سلمان
سناء إسماعيل
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توفي المطرب الشعبي الكويتي ناصر سلمان الفرج، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن شقيقه مدالله سلمان الفرج، خبر وفاته عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، قائلًا: "الحمد لله على كل حال، توفي أخوي ناصر الفرج إثر إصابته بفيروس كورونا"، وتم دفن جثمانه في مقبرة الجهراء بالكويت.

يذكر أن ناصر سلمان الفرج هو مؤسس فرقة القصر الأحمر للفنون الشعبية، وعمل لسنوات طويلة في وزارة الإعلام الكويتية، قبل أن يترك عمله قبل سنوات بسبب مرضه مكتفيًا بالإنشاد والظهور عبر شاشات التليفزيون مع فرقة القصر الأحمر للفنون الشعبية.
وفاة المطرب الشعبي الكويتي ناصر سلمان متأثرًا بكورونا
وفاة المطرب الشعبي الكويتي ناصر سلمان متأثرًا بكورونا

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