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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تنتقل من الحظر الشامل للجزئي اعتبارًا من الأحد المقبل

الخميس 28/مايو/2020 - 07:58 م
الكويت
الكويت
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أعلنت الكويت الانتقال من الحظر الشامل إلى الحظر الجزئي اعتبارا من يوم الأحد المقبل، على أن يبدأ من الساعة السادسة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، الخميس، بحضور كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، ورئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وضع خطة للعودة إلى الحياة الطبيعية، في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرا الى أنه تم مراعاة كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية في خطة العودة، والتي تم الاسترشاد خلالها بتجارب الدول الأخرى.

وأشار إلى أن الكويت عاشت وما زالت تعيش تجربة قاسية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتداعياته، استنفرت خلالها جهود كافة القطاعات، مشيدا في الوقت نفسه بالمشاركين في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس.

من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح عن خالص شكره لجميع المواطنين والمقيمين على التزامهم التام بتعليمات الحظر الشامل، لافتا إلى أن عدد من اخترقوا ذلك الحظر ضئيل للغاية، مقارنة بعدد السكان في الكويت؛ حيث بلغ 263 مواطنا و65 وافدا.

ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي جموع المواطنين والمقيمين في البلاد إلى مواصلة التزامهم بقرار الحظر الجزئي، حفاظا على سلامة الجميع.

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