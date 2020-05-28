البوسنة تعيد فتح الحدود مع الدول المجاورة في أول يونيو

قال رئيس وزراء البوسنة زوران تيجلتيا اليوم الخميس، إن بلاده ستعيد فتح الحدود، التي أغلقت بسبب جائحة فيروس كورونا، مع دول الجوار كرواتيا وصربيا والجبل الأسود في الأول من يونيو حزيران كما سيتم رفع القيود على رحلات الطيران التجارية.كما سيتم السماح بالسفر من دول أخرى إلى البوسنة لأغراض العمل، وكذلك الزيارات لدواع طبية والجنازات.وقال تيجلتيا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة "سنستمر في مراقبة وضع الوباء"، مشيرا إلى أن إعادة فتح الحدود ستتم دون قيود.وسجلت البوسنة حتى اليوم الخميس، 2462 حالة إصابة بالفيروس و153 وفاة.