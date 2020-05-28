كرواتيا تسمح بدخول رعايا 10 دول أوروبية لأراضيها

قررت الحكومة الكرواتية، اليوم الخميس، السماح لمواطنين من عشر دول بالاتحاد الأوروبي بالدخول دون تقديم اثبات لسبب دخولهم، مما يرفع إجراء آخر كان قد تم تطبيقه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-).وفي السابق، كان يتعين على جميع المسافرين أن يثبتوا على الحدود أنهم حجزوا أماكن إقامة أو يمتلكون عقارات أو قاربا في كرواتيا.وتتعلق اللائحة الجديدة برعايا ألمانيا والنمسا وسلوفينيا والتشيك وسلوفاكيا وبولندا والمجر وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.لا يزال يتعين على المسافرين من الدول الأخرى الكشف عند الحدود عن الأماكن التي سيقيمون فيها وكيفية الاتصال بهم، في حالة تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في محيط إقامتهم.ولتجنب فترات الانتظار الطويلة، يمكن للمسافرين تنزيل النموذج المطلوب من الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.ويعتمد اقتصاد كرواتيا على السياحة. ونظرا لساحلها الطويل على البحر الأدرياتيكي الغني بالخلجان والعديد من الجزر، تحظى البلاد بإقبال واسع من جانب السياح من الدول الأوروبية الأخرى.وانخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بشكل حاد في كرواتيا في الآونة الأخيرة، حيث تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن حالة إصابة واحدة فقط.