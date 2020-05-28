روسيا تنتقد السياسة الخارجية الخطيرة للولايات المتحدة

اعتبرت موسكو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تتصرف بطريقة خطيرة ومزاجية، وذلك بعد انسحاب واشنطن من معاهدة عسكرية رئيسية وتعزيزها الضغوط على إيران.وجاءت تعليقات المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بعد إعلان واشنطن أنها ستوقف الإعفاءات على العقوبات المفروضة على إيران للبلدان التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي معها، أي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.وقال مسئولون أمريكيون أيضا إن بلادهم ستنسحب من معاهدة "الأجواء المفتوحة" التي تتيح لجيش كل بلد موقع عليها القيام بطلعات استكشافية في أجواء البلد الآخر بعد وقت قصير على إعطاء إخطار بذلك.وقالت زاخاروفا للصحفيين: "إن تصرفات واشنطن تزداد خطورة ولا يمكن التنبؤ بها"، وأضاف: "طبيعة هذا السلوك معرقلة بشكل واضح".كما انتقدت زاخاروفا الولايات المتحدة بسبب انسحابها من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى العام الماضي، وعدم تجديد معاهدة ستارت للحد من الأسلحة النووية مع روسيا التي تنتهي صلاحيتها عام 2021.وانسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي التاريخي مع إيران، الذي قامت الجمهورية الإسلامية بموجبه بوقف نشاطات برنامجها النووي، وأعاد فرض عقوبات عليها.وأعلنت واشنطن الأربعاء أنها ستنهي الإعفاءات على العقوبات للبلدان الباقية في الاتفاق النووي، ما يقربه أكثر من خطر الانهيار التام.والأسبوع الماضي أعلن ترامب أنه يخطط لسحب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة، مشيرا إلى انتهاك روسيا لها.