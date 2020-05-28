«المصريين الأحرار» يواصل حملات التطهير لمواجهة كورونا فى البحيرة (صور)

واصل حزب المصريين الأحرار بمركز بدر بمحافظة البحيرة، أعمال تعقيم وتطهير المنشآت والأماكن العامة في إطار حملة الحزب خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، وإشراف أحمد حمودة القائم بأعمال أمين المحافظة، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.وأشرف على أعمال التعقيم، ياسر خاطر أمين الحزب بمركز بدر، وعبدالفتاح بكر أمين التنظيم وشاركهم عدد من شباب الحزب.وقال أمين الحزب بمركز بدر، إن الحملة تستمر بجميع أنحاء المركز يوميا لخدمة الأهالي للحد من انتشار الفيروس مع التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.