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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأخوة الإنسانية» تشارك في اجتماع الأمم المتحدة لمجابهة كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 07:42 م
الأخوة الإنسانية
الأخوة الإنسانية
أميرة العناني
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شارك القاضي محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، في الاجتماع التشاوري الافتراضي الذي نظمته الأمم المتحدة، حول دور القادة الدينيين في مجابهة التحديات المتعددة لفيروس كورونا المستجد.

وقال الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، إن الاستجابة الواسعة من القيادات الدينية وفي مقدمتهم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، في الصلاة والدعاء من أجل الإنسانية في 14 مايو، كانت كفيلة بأن يدرك العالم حاجته إلى رؤية واضحة المعالم للتعامل مع الأزمات الإنسانية المشتركة.

وأضاف أن المبادرة كانت فرصة عظيمة لتوحد البشر، ومواصلة العمل نحو تحقيق الآخاء الإنساني بين البشر جميعا دون تمييز، لافتا إلى أن الحاجة باتت ملحة لبناء رؤية مستقبلية للتعاون بين قادة الأديان في العالم، تكون كفيلة بتحقيق الأهداف الإنسانية في التصدي لأزمات مماثلة، ومواجهة تحديات السلم والتنمية والعدالة التي يحتاجها عالمنا أشد الاحتياج.

وأوضح أن وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها الإمام الطيب والبابا فرنسيس وتدعم الإمارات تفعيلها لتحويلها إلى واقع يعيشه الناس، كفيلة بإقامة شراكة إنسانية عالمية، بما ينعكس بشكل كبير ومؤثر على تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة.

واختتم الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية كلمته في الأمم المتحدة بقوله إن كل جهد يبذل في هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ الإنسانية سيكون له تأثيره البالغ في مستقبل الإنسانية، لذا يجب استغلال كل لحظة في صناعة مستقبلٍ أفضل للإنسانية، مستقبلٍ لا تهزمنا فيه الأزمات والأوبئة لأننا سنواجهها ونحن أكثر قوة وتماسكًا، وأكثر إيمانًا بوقوف الله الخالق إلى جانبنا.

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