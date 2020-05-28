ارتفاع إصابات كورونا في فلسطين لـ 615 حالة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة "بيت أولا" غرب الخليل.وأوضحت الكيلة، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس، أن الإصابة هي لشاب 36 عاما من بيت أولا مخالط لمصاب سابق، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 615 حالة.