322 إصابة جديدة بكورونا في العراق
الخميس 28/مايو/2020 - 07:37 م
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أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة - في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس - إنه تم فحص 5104 حالة في كافة المختبرات المختصة في العراق.
وأضافت أن إجمالي الإصابات في العراق بلغت 5457 حالة؛ وبلغت حالات الشفاء 2971، فيما بلغت حالات الوفاة 179.
وقالت الوزارة - في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس - إنه تم فحص 5104 حالة في كافة المختبرات المختصة في العراق.
وأضافت أن إجمالي الإصابات في العراق بلغت 5457 حالة؛ وبلغت حالات الشفاء 2971، فيما بلغت حالات الوفاة 179.