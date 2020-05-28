322 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة - في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس - إنه تم فحص 5104 حالة في كافة المختبرات المختصة في العراق.وأضافت أن إجمالي الإصابات في العراق بلغت 5457 حالة؛ وبلغت حالات الشفاء 2971، فيما بلغت حالات الوفاة 179.