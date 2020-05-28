إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي الحاسم لمخالفات البناء وفرض هيبة الدولة وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.وجرى تنفيذ حملة اليوم الخميس، أسفرت عن إزالة حالة بناء بالمخالفة على مساحة 300 متر مربع بنطاق مركز ومدينة دمياط، وكذلك حالتي تعدِ على أراضي زراعية بمساحة 450 م2 بمركز ومدينة كفر سعد، فضلا عن إزالة حالتين آخرتين تعدِ على أراضي زراعية بمساحة 410 متر مربع وحالة بناء بالمخالفة على مساحة 20 متر مربع وذلك بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ.