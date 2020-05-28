95 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الخميس، تسجيل 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأكدت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة السنغالية اليوم، أنه من أصل 991 حالة اشتباه في الإصابة وعمل تحاليل لهم، تم تسجيل 95 حالة إصابة جديدة من أصل 3348 مصابا شفي منهم 1686، فيما يواصل 1622 مصابا علاجهم في المشافي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.