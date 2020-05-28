خبير: «الاختيار» أصاب الجماعات الإرهابية بالهزيمة النفسية

علق مصطفى حمزة، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، على الفيديو الذي نشره تنظيم داعش الإرهابي، والذي هاجم فيه مسلسل "الاختيار"، قائلًا إن إصدار تنظيم داعش هذا الفيديو تزامن مع انتهاء شهر رمضان بعد الضجة التي فعلها مسلسل الاختيار.وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن مسلسل الاختيار جسد بطولات الجيش المصري وحربه ضد التنظيمات الإرهابية والتكفيرية في سيناء.وأشار إلى أن مسلسل الاختيار رفع الروح المعنوية للشعب المصري والقوات المسلحة، وفي المقابل تسبب في هزائم معنوية للجماعات التكفيرية، معلقًا: "الجماعات الإرهابية أصيبت بنوع من الهزيمة النفسية بسبب مسلسل الاختيار".وأعلنت قناة ON عن طرح الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" عبر شاشتها، خلال الموسم الرمضاني المقبل عام 2021.ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "الاختيار" خلال الموسم الحالي، وتصدره لمواقع التواصل الاجتماعي، وحصوله على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.وتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.