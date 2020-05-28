باكستان تطالب الدول المتقدمة بمساعدة نظيرتها النامية لمواجهة كورونا

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الخميس، إن الدول النامية تأثرت أكثر بفيروس كورونا، وليس لديها موارد كافية لإحياء اقتصادياتها ومساعدة الفئات الضعيفة، مطالبا الدول المتقدمة بمساعدة ودعم الدول النامية جراء تفشي الجائحة.وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن تصريحات عمران خان جاءت في كلمة ألقاها في الاجتماع الدولي بحضور عدة قادة العالم حول التمويل والتنمية في عصر فيروس كورونا وفيما بعد.واستضاف رئيس الوزراء الكندي والأمين العام للأمم المتحدة الاجتماع عبر الفيديو بحضور رؤساء كل من فرنسا وجنوب أفريقيا وكازاخستان ورؤساء وزراء كل من بريطانيا واليابان والنرويج وإيطاليا، فضلا عن ذلك مستشارة ألمانيا وولي العهد السعودي.وتبادل عمران خان خلال كلمته مع قادة العالم رؤيته حول السبل لمخاطبة قضية الديون والتحديات المالية التي تواجهها الدول النامية، مثمنا على سياسة مجموعة العشرين لتخفيف عبء الديون للدول النامية.وقال إن فيروس كورونا يعد قضية دولية؛ مشددا على ضرورة التعاون الدولي للتعامل مع التحدي من الجائحة العالمية.وأشار إلى أن انتشار فيروس كورونا له تداعيات سلبية على الاقتصاديات الدولية، وحث الدول المتقدمة على اتخاذ الخطوات الفعالة للتغلب على الوباء والخروج من المشكلة، مشيرا إلى الحزمة الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة الباكستانية لدعم ومساعدة الفئات المتضررة بفيروس كورونا في البلاد.