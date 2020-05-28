حاكم نيويورك يمنح المتاجر حق منع دخول أى فرد لا يرتدى كمامة

قال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، إنه سيوقع أمرا تنفيذيا اليوم الخميس يسمح للأنشطة التجارية بمنع دخول أي أفراد لا يستخدمون كمامات، مشددا على أنها ضرورية لمنع انتشار فيروس كورونا.وقال كومو في إفادة صحفية يومية: "سنمنح ملاك المتاجر حق منعك من الدخول إذا كنت لا ترتدي كمامة. أصحاب المتاجر لهم الحق في حماية أنفسهم وحماية الآخرين داخل المتاجر".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.