تعافى 13 حالة جديدة من كورونا بعزل أسوان

غادر مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة "الحجر الصحي" والمدينة الشبابية، اليوم، 13 حالة متعافية من فيروس كورونا المستجد بعد تماثلهم للشفاء التام.وحصل «الدستور» على بيانات المتعافين، وهم كالتالي: حسن.م.ع.ح، خديجة.أ.س، وياسين.ع.س.ر، ومروى.ر.م.ج، وجون.ج.م.ت، وآمال.ع، وشعبان.أ، ورجب.م.ج، ومجدى.ب، وعبدالله.ط.ح، وصلاح.م.ه، ومدحت.م.ب، ومحمد.أ.ع.ويشهد محيط مستشفى أسوان التخصصي تشديدات أمنية مكثفة لتأمين المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال فترة علاجهم.