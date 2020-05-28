استشهاد 3 مواطنين بينهم أطفال في معارك بعفرين السورية

تشهد مدينة عفرين، الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، اشتباكات عنيفة بين فرقة الحمزات من جهة، وعناصر أحرار الشام من أهالي غوطة دمشق، حيث تتزايد وتيرتها تزامنا مع وصول تعزيزات لكلا الطرفين، في حين قطعت الفصائل الموالية لتركيا الطرقات إلى عفرين ومنعت الخروج منها.في سياق ذلك، تمكن مسلحو الغوطة من حركة أحرار الشام وجيش الإسلام والفرقة الأولى بالتعاون مع مسلحين آخرين من السيطرة على أحد مقرات فرقة الحمزات واعتقال عناصره، ولا تزال تلك الفصائل تحاصر عدة مقرات لفرقة الحمزات في المنطقة.على صعيد متصل، قتل مسلح من أبناء الغوطة وأصيب آخرون، بينما قتل 3 من عناصر فرقة الحمزات، كما استشهد 3 بينهم طفلان، وأصيبت 6 مواطنين بينهم 3 نساء من مهجري الغوطة خلال الاشتباكات وإطلاق النار العشوائي.ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اقتتالا مسلحا عنيفا شهدته مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، بين مسلحين من "فرقة الحمزات" من جهة، ومسلحين مهجرين من الغوطة الشرقية من جهة أخرى.وبحسب المرصد السوري، فإن الاقتتال جاء عقب محاولة مجموعة عسكرية تابعة لـ"فرقة الحمزات" السطو على محل تجاري، ينحدر صاحبه من منطقة عربين في الغوطة الشرقية، ومحاولتهم أخذ بعض المواد الغذائية دون دفع ثمنها، وبعد رفض البائع قاموا باستهداف محله بقنبلة، ليتطور الأمر ويتحول إلى اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، بين أبناء الغوطة الشرقية وبمؤازرة بعض عناصر حركة أحرار الشام الإسلامية، ضد عناصر فرقة الحمزات، وذلك قرب شارع راجو بمدينة عفرين.